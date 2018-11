Oroscopo 3 Novembre 2018: cosa aspettarsi per la giornata di Sabato

Ariete: Controllo della realtà, Ariete: la tua pelle non è luminosa come prima. Quegli occhi gonfi? Non è un aspetto carino su di te. Oggi porta con sé un campanello d’allarme sul fronte della salute e del benessere. Fai uno sforzo consapevole per eliminare le cose che ti causano più danni che benefici. Ovviamente non si tratta solo del corpo, ma anche della mente. Liberati di tutte le abitudini tossiche, che si tratti di un pensiero eccessivo fino all’esaurimento o di aggrapparti a relazioni tossiche. Suggerimento cosmico: espira la negatività. È tempo di disintossicare la tua mente, il tuo corpo e la tua anima.

Toro: Grandi cose ti vengono in mente sul fronte della carriera, ma prima di poterle afferrare, devi essere pienamente presente in questa fase della tua vita, che ti chiede di onorare tutto ciò che ti viene in mente come un’opportunità per imparare. Anche le cosiddette piccole cose ti aiuteranno a imparare un altro aspetto del tuo lavoro. A tempo debito, tutto si sommerà. Suggerimento cosmico: ogni attività, non importa quanto grande o piccola, ti sta insegnando un altro aspetto del lavoro.

Gemelli: Dove ti trovi oggi e dove vuoi che ti conduca questa strada? Ricorda, la conoscenza è una superpotenza (non che qualcuno debba informarti). Quali sono le cose che aggiungeranno valore al tuo lavoro e ti aiuteranno a crescere come individuo e come professionista? Non aver paura di tornare ai tuoi libri o chiedere consiglio a un mentore. Ti viene offerta la possibilità di salire di livello. Suggerimento cosmico: torna ai tuoi libri. Ricerca sull’argomento. Ricorda, la conoscenza è la tua più grande superpotenza.

Cancro: Espirare nella negatività, respirare la positività. Quando operi da uno spazio di amore, inizi a vedere la luce in tutti. Lascia andare i giudizi. Accetta le persone per quello che sono (non chi vuoi che siano). L’atto di amare promette incondizionatamente di trasformare la tua relazione con il mondo. Ricorda, c’è una differenza tra ascoltare e ascoltare. La tua anima potrebbe aver bisogno che tu sia presente per l’oggi. Suggerimento cosmico: il dono dell’amore incondizionato trasformerà le tue relazioni.